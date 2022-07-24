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США серйозно розглядають оголошення Росії державою-спонсором тероризму - посол

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 12:34
Бріджит Брінк. фото - Офіс президента

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода" надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - сказала Бріджит Брінк.

Посол наголосила, що США запровадили "безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій", і продовжуватимуть це робити.

"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", – наголосила Брінк.

Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму - інакше це зробить Конгрес.

Нагадаємо, Комітет з міжнародних відносин Сенату США у резолюції закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Теми: СШАвійнаРосіясанкції
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