США серьезно рассматривают объявление РФ государством-спонсором терроризма – посол

Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в результате полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" чрезвычайная и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - сказала Бриджит Бринк.

Посол подчеркнула, что США ввели "беспрецедентное по объему и глубине количество санкций", и будут продолжать это делать.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это делать и дальше", - подчеркнула Бринк.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма – иначе это сделает Конгресс.

Напомним, Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.