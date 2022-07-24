Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У війні проти України беруть участь льотчики державних авіакомпаній РФ - розвідка

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 13:17
ілюстративне фото

До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.

У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки Росії".

Деталі: Воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців – працівників підприємства "Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово).

Росіянам нагадують, що всіх воєнних злочинців буде викрито і притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

Теми: розвідкавійнаРосія
Головне сьогодні

Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням

"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова

Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Окупанти намагалися просунутися на Херсонщині, але зазнали втрат – зведення Генштабу

Усі новини...
розвідка
ГУР: Окупанти готують фейкове "розслідування" про жахіття у драмтеатрі Маріуполя
Розвідка Британії пояснила заяви Лаврова про "розширення географії" війни
Розвідники почали збирати інформацію про окупантів Енергодара
Останні новини
23:54
Опалювального сезону в Слов’янську не буде – мер
23:22
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади, обійшлося без жертв
23:09
Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Гуляєв
22:40
Футзал: Україна втратила перемогу в фіналі студентського Чемпіонату світу
22:13
фотоВидри-волонтерки: історія українця з Балі, який разом з тваринами допомагає ЗСУ
22:10
Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням
21:19
"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова
21:18
Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія
20:37
фотоУ заповідній Чеській Швейцарії пожежа, туристів евакуюють
20:09
"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною
Усі новини...