У війні проти України беруть участь льотчики державних авіакомпаній РФ - розвідка

До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.

У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки Росії".

Деталі: Воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців – працівників підприємства "Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово).

Росіянам нагадують, що всіх воєнних злочинців буде викрито і притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.