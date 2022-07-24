В войне против Украины участвуют летчики госавиакомпаний РФ - разведка

К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-оккупанта.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины.

В социальных сетях и частных разговорах, летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России".

Детали: Военная разведка Украины обнародовала список военных преступников – работников предприятия "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (место дислокации аэродром Мигалово).

Россиянам напоминают, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.