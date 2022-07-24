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Загарбники нашвидкуруч ремонтують мости – заступник голови Херсонської облради

Олена РощінаНеділя, 24 липня 2022, 13:18
Загарбники нашвидкуруч ремонтують мости – заступник голови Херсонської облради
Ремонт мосту у Херсонській області, фото РИА Новости

Російські окупанти намагаються якнайшвидше відновити пошкоджені мости в Херсонській області, щоб постачати техніку та боєприпаси на лінію фронту.

Джерело: перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський

Пряма мова: "Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.

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Якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням, бо все робиться "нашвидкуруч", а до ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів".

Деталі: Соболевський також написав, що окупанти влаштували на Херсонщині "справжнє полювання за нашими патріотами".

ВІДЕО ДНЯ

23 липня росіяни "влаштували зачистку" в Нижніх Сірогозах: обходили будинки, перевіряли паспорти та техпаспорти на транспорт, переписували номери автомобілів.

"Постійні фільтраційні заходи на всій території області пояснюються тим, що рух опору на Херсонщині не зменшує своєї активності, а населення відмовляється радіти насильницькому поглинанню в болото "руського міра", - заявив чиновник.

Теми: Херсонська областьокупація
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