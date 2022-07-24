Захватчики на скорую руку ремонтируют мосты – замглавы Херсонского облсовета

Российские оккупанты пытаются побыстрее восстановить поврежденные мосты в Херсонской области, чтобы поставлять технику и боеприпасы на линию фронта.

Источник: первый заместитель главы – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский

Прямая речь: "Оккупанты на Херсонщине ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорваные пути снабжения боеприпасами и тяжелой техникой.

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Качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, так как все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов".

Детали: Соболевский также написал, что оккупанты устроили в Херсонской области "настоящую охоту за нашими патриотами".

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23 июля россияне "устроили зачистку" в Нижних Серогозах: обходили дома, проверяли паспорта и техпаспорта на транспорт, переписывали номера автомобилей.

"Постоянные фильтрационные мероприятия на всей территории области объясняются тем, что движение сопротивления на Херсонщине не уменьшает свою активность, а население отказывается радоваться насильственному поглощению в болото русского мира", – заявил чиновник.