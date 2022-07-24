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Захватчики на скорую руку ремонтируют мосты – замглавы Херсонского облсовета

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 13:18
Ремонт моста в Херсонской области, фото РИА Новости

Российские оккупанты пытаются побыстрее восстановить поврежденные мосты в Херсонской области, чтобы поставлять технику и боеприпасы на линию фронта. 

Источник: первый заместитель главы – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский 

Прямая речь: "Оккупанты на Херсонщине ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорваные пути снабжения боеприпасами и тяжелой техникой. 

Качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, так как все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов".

Детали: Соболевский также написал, что оккупанты устроили в Херсонской области "настоящую охоту за нашими патриотами". 

23 июля россияне "устроили зачистку" в Нижних Серогозах: обходили дома, проверяли паспорта и техпаспорта на транспорт, переписывали номера автомобилей. 

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"Постоянные фильтрационные мероприятия на всей территории области объясняются тем, что движение сопротивления на Херсонщине не уменьшает свою активность,  а население отказывается радоваться насильственному поглощению в болото русского мира", – заявил чиновник.

Темы: Херсонская областьоккупация
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