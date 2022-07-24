Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 14:07
Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі
Маріуш Блащак. фото з "Вікіпедії"

Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн, оскільки вірить, що Росія не вдарить сильного.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю тижневику "Sieci", фрагмент якого опубліковано в неділю на порталі wpolityce.pl, пише "Європейська правда".

В опублікованому фрагменті інтерв’ю Блащак зазначив, що польське військо повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякало потенційного агресора.

Реклама:

"Кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі", - сказав Блащак.

У розмові, яка з’явиться в понеділковому випуску Sieci, Блащак також розповість про кулуарні переговори з Німеччиною щодо танків, які мали б допомогти заповнити прогалину, що утворилась через постачання техніки Україні, а також про останні закупівлі зброї в Південній Кореї.

Нагадаємо, цього тижня заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський звинуватив Німеччину в порушенні домовленостей щодо поповнення запасів озброєння, яке Варшава передала Києву для протистояння російській агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Німеччини не відкинула провалу так званих кругових поставок танків, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Польща
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: