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Польша стремится создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО в Европе

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 14:07
Мариуш Блащак. фото из "Википедии"

Польша стремится создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран, потому что верит, что Россия не ударит сильного.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью еженедельнику Sieci, фрагмент которого опубликован в воскресенье на портале wpolityce.pl, пишет "Европейская правда".

В опубликованном фрагменте интервью Блащак отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и столь сильным, чтобы само его существование отпугало потенциального агрессора.

"Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, в нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Беларуси", - сказал Блащак.

В разговоре, который появится в выпуске Sieci в понедельник, Блащак также расскажет о кулуарных переговорах с Германией по танкам, которые должны помочь заполнить пробел, образовавшийся из-за поставок техники Украине, а также о последних закупках оружия в Южной Корее.

Напомним, на этой неделе заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский обвинил Германию в нарушении договоренностей по пополнению запасов вооружения, которые Варшава передала Киеву для противостояния российской агрессии.

Глава МИД Германии не исключила провала так называемых круговых поставок танков, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив.

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Темы: Польша
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