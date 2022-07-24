Під Харковом підірвався тракторист

Трактор підірвався у полі під Харковом, фото ДСНС

На околиці Харкова на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, загинув його водій.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області

Деталі: 24 липня об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі на околиці Харкова під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

У результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.

Рятувальники закликають аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку.

"Частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими", – наголошують у ДСНС.