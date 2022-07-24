Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Харьковом подорвался тракторист

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 14:58
Трактор подорвался в поле под Харьковом, фото ГСЧС

На окраине Харькова на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, погиб его водитель.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Детали: 24 июля в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор.

В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.г. погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 20 кв м. 

 
 
 

Спасатели призывают аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

"Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованной", – подчеркивают в ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьХарьковвойнаГСЧС
Главное сегодня

Зеленский: Сможем сделать то, что не удавалось прошлым поколениям

"Режимы – это в российских тюрьмах": в ОП ответили на заявления Лаврова

Глава ВР прогнозирует "дискуссии" о законопроектах, которых требует Еврокомиссия

"100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной

Лавров собрался "спасать" украинцев от "режима Зеленского"

Оккупанты пытались продвинуться на Херсонщине, но понесли потери – сводка Генштаба

Все новости...
Харьковская область
Харьковщина: за сутки полиция зафиксировала 40 разрушений от обстрелов РФ
На Харьковщине договариваются о 4 эвакуационных коридорах, есть перспективы – ОВА
В поселке Харьковской области россияне оборудовали морг для своих военных
Последние новости
01:36
Россияне обстреляли Никопольский район из РСЗО
00:50
видеоХерсонщина: В ВСУ показали уничтоженную российскую батарею С-300
23:54
Отопительного сезона в Славянске не будет – мэр
23:22
Сумщина: россияне обстреливали три общины, обошлось без жертв
23:09
Погиб командир 28-й ОМБр полковник Гуляев
22:40
Футзал: Украина упустила победу в финале студенческого Чемпионата мира
22:13
фотоВыдры-волонтерки: история украинца из Бали, который вместе с животными помогает ВСУ
22:10
Зеленский: Сможем сделать то, что не удавалось прошлым поколениям
21:19
"Режимы – это в российских тюрьмах": в ОП ответили на заявления Лаврова
21:18
Глава ВР прогнозирует "дискуссии" о законопроектах, которых требует Еврокомиссия
Все новости...