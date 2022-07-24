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Под Харьковом подорвался тракторист

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 14:58
Под Харьковом подорвался тракторист
Трактор подорвался в поле под Харьковом, фото ГСЧС

На окраине Харькова на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, погиб его водитель.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Детали: 24 июля в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор.

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В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.г. погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 20 кв м. 

 
 
 

Спасатели призывают аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

ВИДЕО ДНЯ

"Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованной", – подчеркивают в ГСЧС.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнаГСЧС
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