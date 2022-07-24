Под Харьковом подорвался тракторист

Трактор подорвался в поле под Харьковом, фото ГСЧС

На окраине Харькова на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, погиб его водитель.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Детали: 24 июля в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор.

В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.г. погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 20 кв м.

Спасатели призывают аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

"Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованной", – подчеркивают в ГСЧС.