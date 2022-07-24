В Україні загинув польський доброволець, боєць ММА

Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі.

Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.

Реклама:

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня.

Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

Про загибель польського волонтера в Україні повідомила організація MMA Polska.

ВІДЕО ДНЯ

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", – написала організація у Twitter.

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ.



Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach.



Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0 — mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022

Як повідомлялося, двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині 18 липня.

В Інтернаціональному легіоні раніше спростували заяви РФ про "200 загиблих іноземців".