Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні загинув польський доброволець, боєць ММА

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 15:06
жалоба. прапор Польщі. ілюстративне фото Wikimedia

Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі.

Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. 

Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

Про загибель польського волонтера в Україні повідомила  організація MMA Polska. 

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", – написала організація у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині 18 липня.

В Інтернаціональному легіоні раніше спростували заяви РФ про "200 загиблих іноземців".

Теми: Польщавійна
Головне сьогодні

Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням

"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова

Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Окупанти намагалися просунутися на Херсонщині, але зазнали втрат – зведення Генштабу

Усі новини...
Польща
Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі
Глава МЗС Німеччини не виключає провалу кругових постачань танків Україні
Українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС
Останні новини
01:36
Росіяни обстріляли Нікопольський район із РСЗВ
00:50
відеоХерсонщина: В ЗСУ показали знищену російську батарею С-300
23:54
Опалювального сезону в Слов’янську не буде – мер
23:22
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади, обійшлося без жертв
23:09
Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Гуляєв
22:40
Футзал: Україна втратила перемогу в фіналі студентського Чемпіонату світу
22:13
фотоВидри-волонтерки: історія українця з Балі, який разом з тваринами допомагає ЗСУ
22:10
Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням
21:19
"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова
21:18
Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія
Усі новини...