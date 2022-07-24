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В Україні загинув польський доброволець, боєць ММА

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 15:06
В Україні загинув польський доброволець, боєць ММА
жалоба. прапор Польщі. ілюстративне фото Wikimedia

Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі.

Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.

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За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. 

Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

Про загибель польського волонтера в Україні повідомила  організація MMA Polska. 

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"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", – написала організація у Twitter.

Як повідомлялося, двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині 18 липня.

В Інтернаціональному легіоні раніше спростували заяви РФ про "200 загиблих іноземців".

Теми: Польщавійна
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