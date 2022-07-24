В Україні загинув польський доброволець, боєць ММА

Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі.

Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня.

Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

Про загибель польського волонтера в Україні повідомила організація MMA Polska.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", – написала організація у Twitter.

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Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ.



Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach.



Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0 — mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022

Як повідомлялося, двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині 18 липня.

В Інтернаціональному легіоні раніше спростували заяви РФ про "200 загиблих іноземців".