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В Украине погиб польский доброволец, боец ​​ММА

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 15:06
траур. флаг Польши. иллюстративное фото Wikimedia

Гражданин Польши Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб несколько дней назад на Донбассе.

Информацию о его смерти подтвердили в организации смешанных боевых искусств MMA Polska, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели.

По всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.

О гибели польского волонтера в Украине сообщила организация MMA Polska.

"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Почивай с миром", - написала организация в Twitter.

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Как сообщалось, двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции погибли в результате российской танковой атаки в Донецкой области 18 июля.

В Интернациональном легионе ранее опровергли заявления РФ о "200 погибших иностранцах".

Темы: Польшавойна
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