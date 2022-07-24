ЗСУ знищили ворожу батарею С-300 на Херсонщині — ОК "Південь"
Неділя, 24 липня 2022, 16:14
В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Джерело: пресцентр ОК "Південь"
Деталі: За даними оперативного командування, ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського (Херсонська область -ред.) в ході виконання вогневих завдань.
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Зазначається, що це – "відповідь" за нічний обстріл окупантами Миколаєва.