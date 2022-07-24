ВСУ уничтожили вражескую батарею С-300 на Херсонщине — ОК "Південь"

В ночь на 24 июля украинские военные уничтожили российскую батарею ЗРК С-300, расположенную на временно оккупированной части Херсонщины.

Источник: пресс-центр ОК "Південь"

Детали: По данным оперативного командования, ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского (Херсонская область -ред.) в ходе выполнения огневых задач.

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Отмечается, что это – "ответ" за ночной обстрел оккупантами Николаева.