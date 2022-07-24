У Польщі зібрали всю суму на "Байрактар" для України

У рамках кампанії зі збору коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України поляки зібрали необхідну суму 22,5 млн злотих.

Про це оголосив ініціатор кампанії, журналіст Славомір Сєраковський, пише "Європейська правда".

"22 500 000 злотих! Зроблено у Польщі", - коротко написав він у своєму Facebook.

Внески зробили понад 200 тисяч людей. До кінця кампанії зі збору коштів залишилось 4 дні.

"Запам’ятайте цей день! Поляки зібрали 22,5 мільйони злотих на байрактар для України. Польщо, ти неймовірна!", - прокоментувала українська активістка у Польщі Наталка Панченко

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні. Кошти запланували зібрати за місяць.

Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в відеоінтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.