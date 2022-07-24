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В Польше собрали всю сумму на "Байрактар" для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 16:18
В Польше собрали всю сумму на Байрактар для Украины
BAYRAKTAR TB2, ФОТО GETTY IMAGES

В рамках кампании по сбору средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины поляки собрали необходимую сумму 22,5 млн злотых.

Об этом объявил инициатор кампании, журналист Славомир Сераковский, пишет "Европейская правда".

"22 500 000 злотых! Сделано в Польше", – коротко написал он в своем Facebook.

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Взносы внесли более 200 тысяч человек. До конца кампании по сбору средств осталось 4 дня.

"Запомните этот день! Поляки собрали 22,5 миллиона злотых на байрактар ​​для Украины. Польша, ты невероятная!", - прокомментировала украинская активистка в Польше Наталья Панченко.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине. Средства планировали собрать за месяц.

ВИДЕО ДНЯ

О том, как поляки помогают Украине, как украинцы и украинки в Польше борются с агрессором, рассказала в видеоинтервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталья Панченко.

Темы: Польшабайрактар
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