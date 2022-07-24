Мінімум 18 українських медпрацівників загинули за 5 місяців війни – МОЗ

За даними влади, щонайменше 18 медичних працівників загинули, ще понад 50 медпрацівників були поранені за 5 місяців повномасштабної війни Росії проти України.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Дослівно: "З 24 лютого країна-терорист вбила щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень.

Не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 – потребують відновлення. Ці дані змінюються майже кожного дня".

Деталі: У МОЗ зазначили, що минуло 5 місяців війни або 150 днів опору російській агресії – і "попри цілеспрямоване знищення медичної інфраструктури, система охорони здоров’я працює та трансформується відповідно до потреб, які постали з війною".

Йдеться і про збір коштів у рамках ініціативи UNITED24, і про роботу над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, і про працевлаштування внутрішньо переміщених медиків, і про медичну евакуацію пацієнтів за кордон, і про покращення системи реабілітації в Україні.

Щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. Зараз вже 17 держав приймають українських пацієнтів у найкращих спеціалізованих клініках.

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Окрім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон.

Загалом на лікування за кордон відправлено 1274 українці, уточнили в міністерстві.

У МОЗ також запевнили, що забезпечується виплата базових заробітних плат на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікарів та не менше ніж 13 500 для медичних сестер – і кошти нараховують навіть тим лікарям, які залишаються в окупації.