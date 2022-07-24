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Минимум 18 украинских медработников погибли за 5 месяцев войны – МОЗ

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 16:20
Минимум 18 украинских медработников погибли за 5 месяцев войны – МОЗ
Скорая помощь в Виннице после удара, фото МОЗ

По данным властей, по меньшей мере 18 медицинских работников погибли, еще более 50 медработников были ранены за 5 месяцев полномасштабной войны России против Украины.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Дословно: "С 24 февраля страна-террорист убила по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. 

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Не подлежат восстановлению 123 объекта системы здравоохранения, 746 нуждаются в восстановлении. Эти данные меняются почти каждый день".

Детали: В Минздраве отметили, что прошло 5 месяцев войны или 150 дней сопротивления российской агрессии – и "несмотря на целенаправленное уничтожение медицинской инфраструктуры, система здравоохранения работает и трансформируется в соответствии с нуждами, которые возникли с войной".

Речь идет и о сборе средств в рамках инициативы UNITED24, и о работе над созданием Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, и о трудоустройстве внутренне перемещенных медиков, и о медицинской эвакуации пациентов за границу, и об улучшении системы реабилитации в Украине.

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Еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей. Сейчас уже 17 государств принимают украинских пациентов в лучших специализированных клиниках.

Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями лечения за границу.

Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца, уточнили в министерстве.

В МОЗ также заверили, что обеспечивается выплата базовых заработных плат на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и не менее 13 500 для медицинских сестер – и средства начисляют даже тем врачам, которые остаются в оккупации.

Темы: войнамедицинаМинздрав
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