Через зливи в Сочі затоплені будинки, є загибла

У російському Сочі за добу випала майже місячна норма опадів, вода змила десятки автомобілів, повідомляється як мінімум про одну загиблу жінку. У місті оголосять НС.

Джерело: "Медуза", ВВС

Деталі: У Сочі внаслідок найсильніших злив, що сталися пізно ввечері 23 липня, виявилися затоплені дороги та перші поверхи будівель.

За добу у місті випало 109 міліметрів опадів, що становить 90% місячної норми.

Влада повідомила про одну загиблу жінку — та була заблокована між огорожею та автомобілем, який змило потоком води.

У місті запровадили НС.