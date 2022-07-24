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Через зливи в Сочі затоплені будинки, є загибла

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 16:47
фото кубань 24

У російському Сочі за добу випала майже місячна норма опадів, вода змила десятки автомобілів, повідомляється як мінімум про одну загиблу жінку. У місті оголосять НС.

Джерело: "Медуза", ВВС

Деталі: У Сочі внаслідок найсильніших злив, що сталися пізно ввечері 23 липня, виявилися затоплені дороги та перші поверхи будівель.

За добу у місті випало 109 міліметрів опадів, що становить 90% місячної норми.

Влада повідомила про одну загиблу жінку — та була заблокована між огорожею та автомобілем, який змило потоком води.

У місті запровадили НС.

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Теми: Росіяпогода
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