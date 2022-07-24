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Из-за ливней в Сочи затоплены здания, есть погибший

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 16:47
Из-за ливней в Сочи затоплены здания, есть погибший
фото кубань 24

В российском Сочи за сутки выпала почти месячная норма осадков, вода смыла десятки автомобилей, сообщается как минимум об одной погибшей женщине. В городе объявят ЧС.

Источник: "Медуза", ВВС

Детали: В Сочи в результате сильнейших ливней, произошедших поздно вечером 23 июля, оказались затоплены дороги и первые этажи зданий.

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За сутки в городе выпало 109 миллиметров осадков, что составляет 90% месячной нормы.

Власти сообщили об одной погибшей женщине — та оказалась заблокирована между ограждением и автомобилем, который смыло потоком воды.

В городе ввели ЧС.

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Темы: Росcияпогода
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