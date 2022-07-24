Папа Римський висловив "велике бажання" відвідати Київ

Папа Римський Франциск заявив у неділю, що дуже хоче відвідати Україну.

Про це він заявив журналістам, вирушаючи в Канаду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Він говорив у папському літаку, спілкуючись із журналістами, які подорожували з ним із Риму до Канади.

В ексклюзивному інтерв’ю на початку цього місяця понтифік сказав Reuters, що сподівається, що зможе поїхати до Москви та Києва незабаром після своєї поїздки до Канади.

Після інтерв'ю Кремль заявив, що не мав предметних контактів з Ватиканом щодо потенційного візиту, тоді як Україна повторила своє запрошення понтифіку.

Папа Римський вилетів у неділю до Едмонтона, щоб почати свій візит до Канади, під час якого він має на меті вибачитися за роль Римо-Католицької Церкви в школах-інтернатах, де багато дітей корінного населення зазнали насильства.