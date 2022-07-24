Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Римський висловив "велике бажання" відвідати Київ

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 17:07
Папа Римський висловив велике бажання відвідати Київ
Папа Римський Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив у неділю, що дуже хоче відвідати Україну.

Про це він заявив журналістам, вирушаючи в Канаду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну. 

Реклама:

Він говорив у папському літаку, спілкуючись із журналістами, які подорожували з ним із Риму до Канади.

В ексклюзивному інтерв’ю на початку цього місяця понтифік сказав Reuters, що сподівається, що зможе поїхати до Москви та Києва незабаром після своєї поїздки до Канади. 

Після інтерв'ю Кремль заявив, що не мав предметних контактів з Ватиканом щодо потенційного візиту, тоді як Україна повторила своє запрошення понтифіку.

ВІДЕО ДНЯ

Папа Римський вилетів у неділю до Едмонтона, щоб почати свій візит до Канади, під час якого він має на меті вибачитися за роль Римо-Католицької Церкви в школах-інтернатах, де багато дітей корінного населення зазнали насильства.

Теми: Папа РимськийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Папа Римський
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: