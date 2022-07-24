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Папа Римский выразил "большое желание" посетить Киев

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 17:07
Папа Римский выразил большое желание посетить Киев
Папа Римский Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, что очень хочет посетить Украину.

Об этом он заявил журналистам, отправляясь в Канаду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"У меня большое желание поехать в Киев", - сказал Папа Римский в ответ на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.

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Он говорил в папском самолете, общаясь с журналистами, путешествовавшими с ним из Рима в Канаду.

В эксклюзивном интервью в начале этого месяца понтифик сказал Reuters, что надеется, что сможет отправиться в Москву и Киев вскоре после своей поездки в Канаду.

После интервью Кремль заявил, что не имел предметных контактов с Ватиканом по поводу потенциального визита, тогда как Украина повторила свое приглашение понтифику.

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Папа Римский вылетел в воскресенье в Эдмонтон, чтобы начать свой визит в Канаду, во время которого он должен извиниться за роль Римско-Католической Церкви в школах-интернатах, где многие дети коренного населения подверглись насилию.

Темы: Папа РимскийКиев
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