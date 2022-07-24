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Джонсон планує прощальний візит в Україну - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 17:30
БОРИС ДЖОНСОН У КИЄВІ 17 ЧЕРВНЯ. ФОТО ОПУ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який іде у відставку, хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як  покине Даунінг-стріт.

Про це повідомило британське видання Telegraph, пише "Європейська правда".

Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - сказав співрозмовник видання.

Це повідомлення з'явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським у п'ятницю, в якій Джонсон наголосив на "незмінній рішучості" Британії у підтримці України.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон був вірним союзником України від початку російського вторгнення.

Цього тижня Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські військові. 

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Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Теми: Борис ДжонсонКиїв
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