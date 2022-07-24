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Джонсон планирует прощальный визит в Украину - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 17:30
БОРИС ДЖОНСОН В КИЕВЕ 17 ИЮНЯ. ФОТО ОПУ

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет совершить третью поездку в Украину за время полномасштабного российского вторжения, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.

Об этом сообщило британское издание Telegraph, пишет "Европейская правда".

Источник на Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр чувствует, что "не может просто так уйти". Джонсон посетил Украину уже дважды после 24 февраля, а его второй визит состоялся всего месяц назад.

"Он чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем (президента Зеленского). Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания.

Это сообщение появилось после телефонного разговора Бориса Джонсона с президентом Зеленским в пятницу, в котором Джонсон отметил "неизменную решительность" Британии в поддержке Украины.

Премьер-министр Борис Джонсон был верным союзником Украины с начала российского вторжения.

На этой неделе Борис Джонсон посетил полигон, где учатся украинские военные.

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Ожидается, что Джонсон и Зеленский проведут еще один телефонный разговор на следующей неделе.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Темы: Борис ДжонсонКиев
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