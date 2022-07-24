ОК "Схід" оприлюднив інформацію про збиття "невидимого" російського безпілотника

Оперативне командування "Схід" на своїй офіційній сторінці оприлюднило інформацію про збиття російського безпілотника Zala, який нібито не мають бачити українські засоби радіо-електронної боротьби.

Джерело: ОК "Схід" у Facebook та в коментарі УП

Дослівно: "Безпілотник Zala невразливий для українських РЕБ. Вони його не бачать" – писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів.

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Холодноярська піхота зацікавилась "невидимкою" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта".

Деталі: Військові додали фото та підписалися авторством волонтера Романа Доніка.

Оперативне командування в коментарі "Українській правді" не змогло ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, наголосивши, що вона не є офіційною від відомства.

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Разом із тим представники ОК "Схід" наголошують, що вони не оприлюднюють неправдиву інформацію на офіційній сторінці.