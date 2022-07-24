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ОК "Схід" оприлюднив інформацію про збиття "невидимого" російського безпілотника

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 18:28
ОК Схід оприлюднив інформацію про збиття невидимого російського безпілотника
фото ок схід

Оперативне командування "Схід" на своїй офіційній сторінці оприлюднило інформацію про збиття російського безпілотника Zala, який нібито не мають бачити українські засоби радіо-електронної боротьби.

Джерело: ОК "Схід" у Facebook та в коментарі УП

Дослівно: "Безпілотник Zala невразливий для українських РЕБ. Вони його не бачать" – писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів.

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Холодноярська піхота зацікавилась "невидимкою" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта".

Деталі: Військові додали фото та підписалися авторством волонтера Романа Доніка.

Оперативне командування в коментарі "Українській правді" не змогло ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, наголосивши, що вона не є офіційною від відомства.

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Разом із тим представники ОК "Схід" наголошують, що вони не оприлюднюють неправдиву інформацію на офіційній сторінці.

Теми: Збройні силивійнаРосіяпропаганда
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