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ОК "Восток" обнародовал информацию о сбитии "невидимого" российского беспилотника

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 18:28
ОК Восток обнародовал информацию о сбитии невидимого российского беспилотника
фото ок юг

Оперативное командование "Восток" на своей официальной странице обнародовало информацию о сбитии российского беспилотника Zala, который якобы не должен видеть украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Источник: ОК "Восток" в Facebook и в комментарии УП

Дословно: "Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" – писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников своей армии оккупантов и мародеров.

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Холодноярская пехота заинтересовалась "невидимкой" и точным огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередного "аналоговнета".

Детали: Военные добавили фото и подписались авторством волонтера Романа Доника.

Оперативное командование в комментарии "Украинской правде" не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, подчеркнув, что она не является официальной от ведомства.

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Вместе с тем представители ОК "Восток" отмечают, что они не обнародуют ложную информацию на официальной странице.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияпропаганда
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