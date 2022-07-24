Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон має намір знову стати прем'єром Британії у майбутньому - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 18:56
Борис Джонсон, фото Getty Images

Глава британського уряду Борис Джонсон має намір у майбутньому повернутися на посаду прем'єра Британії.

Про це повідомило видання The Sunday Times з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда".

Численні джерела видання стверджують: Борис Джонсон вірить, що колись повернеться на Даунінг-стріт у ролі прем'єр-міністра. Так він може повторити долю свого кумира Вінстона Черчілля, який двічі посідав посаду прем’єра.

"Він думає, що той, хто його замінить, може стати катастрофою, і ми можемо повернутися сюди за кілька років", - зазначив співрозмовник видання з Даунінг-стріт. 

Він додав: Джонсон вірить, що у разі програшу консерваторів на загальних виборах він зможе повернути партію до влади, скільки володіє достатньою динамічністю. 

Колишній радник Джонсона Тім Монтгомері у п'ятницю написав у Твіттері, що, за словами помічників Джонсона, прем’єр має намір повернутися.

Понад 7600 членів Консервативної партії раніше підписали петицію про включення Джонсона до бюлетеня для голосування за нового лідера разом із Сунаком та Трасс. 

ВІДЕО ДНЯ

Декілька депутатів-консерваторів, які допомогли повалити Джонсона, зіткнулись з негативною реакцією своїх виборців, оскільки вони були обурені роллю їхніх законодавців у поваленні прем'єр-міністра.

Джонсон викликав оплески серед членів його Консервативної партії наприкінці останньої на його посаді серії запитань до прем’єра в британському парламенті.

Джонсон також дав поради своєму наступнику - триматися американців і захищати українців.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії

Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
Головне сьогодні

Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням

"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова

Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Окупанти намагалися просунутися на Херсонщині, але зазнали втрат – зведення Генштабу

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії пояснила заяви Лаврова про "розширення географії" війни
Сунак назвав себе аутсайдером у боротьбі за крісло прем’єра Британії
"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії
Останні новини
05:20
Human Rights Watch оприлюднила звіт про злочини РФ на півдні України
04:16
ISW: Росіяни хочуть закріпитися на березі Вуглегірського водосховища
03:21
ЗМІ: У Харкові пролунало понад 20 вибухів
02:27
ЗСУ знищили на півдні російські склади з боєприпасами і спостережний пункт Нацгвардії РФ
01:36
Дніпропетровщина: Росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ
00:50
відеоХерсонщина: В ЗСУ показали знищену російську батарею С-300
23:54
Опалювального сезону в Слов’янську не буде – мер
23:22
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади, обійшлося без жертв
23:09
Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Гуляєв
22:40
Футзал: Україна втратила перемогу в фіналі студентського Чемпіонату світу
Усі новини...