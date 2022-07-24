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Джонсон має намір знову стати прем'єром Британії у майбутньому - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 18:56
Джонсон має намір знову стати прем'єром Британії у майбутньому - ЗМІ
Борис Джонсон, фото Getty Images

Глава британського уряду Борис Джонсон має намір у майбутньому повернутися на посаду прем'єра Британії.

Про це повідомило видання The Sunday Times з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда".

Численні джерела видання стверджують: Борис Джонсон вірить, що колись повернеться на Даунінг-стріт у ролі прем'єр-міністра. Так він може повторити долю свого кумира Вінстона Черчілля, який двічі посідав посаду прем’єра.

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"Він думає, що той, хто його замінить, може стати катастрофою, і ми можемо повернутися сюди за кілька років", - зазначив співрозмовник видання з Даунінг-стріт. 

Він додав: Джонсон вірить, що у разі програшу консерваторів на загальних виборах він зможе повернути партію до влади, скільки володіє достатньою динамічністю. 

Колишній радник Джонсона Тім Монтгомері у п'ятницю написав у Твіттері, що, за словами помічників Джонсона, прем’єр має намір повернутися.

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Понад 7600 членів Консервативної партії раніше підписали петицію про включення Джонсона до бюлетеня для голосування за нового лідера разом із Сунаком та Трасс. 

Декілька депутатів-консерваторів, які допомогли повалити Джонсона, зіткнулись з негативною реакцією своїх виборців, оскільки вони були обурені роллю їхніх законодавців у поваленні прем'єр-міністра.

Джонсон викликав оплески серед членів його Консервативної партії наприкінці останньої на його посаді серії запитань до прем’єра в британському парламенті.

Джонсон також дав поради своєму наступнику - триматися американців і захищати українців.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії

Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
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