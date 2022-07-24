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Джонсон намерен снова стать премьером Британии в будущем - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 18:56
Борис Джонсон, фото Getty Images

Глава британского правительства Борис Джонсон намерен в будущем вернуться на должность премьера Британии.

Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

Многочисленные источники издания утверждают: Борис Джонсон верит, что когда-нибудь вернется на Даунинг-стрит в роли премьер-министра. Так он может повторить судьбу своего кумира Уинстона Черчилля, дважды занимавшего должность премьера.

"Он думает, что тот, кто его заменит, может стать катастрофой, и мы можем вернуться сюда через несколько лет", - отметил собеседник издания по Даунинг-стрит.

Он добавил: Джонсон верит, что в случае проигрыша консерваторов на всеобщих выборах он сможет вернуть партию к власти, сколько обладает достаточной динамичностью.

Бывший советник Джонсона Тим Монтгомери в пятницу написал в Твиттере, что, по словам помощников Джонсона, премьер намерен вернуться.

Более 7600 членов Консервативной партии ранее подписали петицию о включении Джонсона в бюллетень для голосования за нового лидера вместе с Сунаком и Трасс.

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Несколько депутатов-консерваторов, которые помогли свергнуть Джонсона, столкнулись с негативной реакцией своих избирателей, поскольку они были возмущены ролью их законодателей в свержении премьер-министра.

Джонсон вызвал аплодисменты среди членов его Консервативной партии в конце последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте.

Джонсон также дал советы своему преемнику – держаться американцев и защищать украинцев.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании

Темы: ВеликобританияБорис Джонсон
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