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Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням

Катерина ТищенкоНеділя, 24 липня 2022, 22:10
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що українці зможуть зробити те, що не вдавалося минулим поколінням.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Берегти єдність і працювати разом на перемогу – найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося здійснити минулим поколінням.

Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства в ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу.

Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався би. Є лише ті, хто сперечаються, як цього досягнути".

Деталі: Зеленський нагадав, що наступного тижня українці вперше відзначать День української державності 28 липня.

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"Відзначимо у час такої жорстокої війни, на шостому її місяці, після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу", - сказав він.

Зеленський наголосив, що рішення атакувати Україну могли прийняти лише ті, хто не знає правди історії.

Пряма мова: "Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після всього, що пройшов наш народ, після всього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз, і не цього разу".

Теми: Зеленський
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