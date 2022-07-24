Зеленский: Сможем сделать то, что не удавалось прошлым поколениям

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинцы смогут сделать то, что не удавалось прошлым поколениям.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Беречь единство и работать вместе на победу – важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним. А значит, сможем сделать то, что не удавалось совершить прошлым поколениям.

Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одним из самых современных государств мира.

Нет сейчас тех, кто бы в этом сомневался. Есть только те, кто спорят, как этого добиться".

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Детали: Зеленский напомнил, что на следующей неделе украинцы впервые отметят День украинской государственности 28 июля.

"Отметим во время столь жестокой войны, на шестом ее месяце, после восьми лет войны на Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. День украинской государственности будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что решение атаковать Украину могли принять только те, кто не знает правды истории.

Прямая речь: "Только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысл, могли принять решение атаковать нас после всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия. Украинцы никогда не отдадут свою независимость и не сломаются изнутри, как это бывало не раз, и не в этот раз".