Футзал: Україна втратила перемогу в фіналі студентського Чемпіонату світу
Збірна України програла Бразилії в фіналі Чемпіонату світу з футзалу серед студентів, хоча весь матч вела в рахунку.
Джерело: трансляція матчу
Деталі: Увечері 24 липня у фіналі Україна програла Бразилії з рахунком 4:6. Турнір проходив у Португалії.
У першому таймі українці вели з рахунком 2:0 – відзначились Мельник та Семенченко, але втратили перевагу й пішли на перерву з рахунком 2:2.
Одразу на початку другого тайму Україна знову вийшла вперед завдяки голу Марциняка, але перемогу тримала лише 5 хвилин – 3:3.
За дві хвилини до кінця Марциняк забив другий гол – 4:3.
Одразу після цього бразильці випустили п’ятого польового гравця і протягом хвилини відповіли.
З рахунком 4:4 команди завершили основний час поєдинку.
У середині першого додаткового часу бразильці вперше за весь поєдинок виходять вперед.
На перших секундах другого екстратайму після помилки українського воротаря Сухова бразильці знову забивають – 6:4.
Нагадаємо: 23 липня у півфіналі Україна переграла Португалію – 2:2 (пенальті 1:3).
До цього Україна програвала Бразилії в груповому етапі – 3:6.