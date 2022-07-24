Футзал: Україна втратила перемогу в фіналі студентського Чемпіонату світу

Збірна України програла Бразилії в фіналі Чемпіонату світу з футзалу серед студентів, хоча весь матч вела в рахунку.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Увечері 24 липня у фіналі Україна програла Бразилії з рахунком 4:6. Турнір проходив у Португалії.

У першому таймі українці вели з рахунком 2:0 – відзначились Мельник та Семенченко, але втратили перевагу й пішли на перерву з рахунком 2:2.

Одразу на початку другого тайму Україна знову вийшла вперед завдяки голу Марциняка, але перемогу тримала лише 5 хвилин – 3:3.

За дві хвилини до кінця Марциняк забив другий гол – 4:3.

Одразу після цього бразильці випустили п’ятого польового гравця і протягом хвилини відповіли.

ВІДЕО ДНЯ

З рахунком 4:4 команди завершили основний час поєдинку.

У середині першого додаткового часу бразильці вперше за весь поєдинок виходять вперед.

На перших секундах другого екстратайму після помилки українського воротаря Сухова бразильці знову забивають – 6:4.

Нагадаємо: 23 липня у півфіналі Україна переграла Португалію – 2:2 (пенальті 1:3).

До цього Україна програвала Бразилії в груповому етапі – 3:6.