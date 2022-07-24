Футзал: Украина упустила победу в финале студенческого Чемпионата мира

Сборная Украины проиграла Бразилии в финале Чемпионата мира по футзалу среди студентов, хотя весь матч вела в счете.

Источник: трансляция матча

Детали: Вечером 24 июля в финале Украина проиграла Бразилии со счетом 4:6. Турнир проходил в Португалии.

В первом тайме украинцы вели со счетом 2:0 – отметились Мельник и Семенченко, но потеряли преимущество и ушли на перерыв со счетом 2:2.

Сразу в начале второго тайма Украина снова вышла вперед благодаря голу Марциняка, но победу держала всего 5 минут – 3:3.

За две минуты до конца Марциняк забил второй гол – 4:3.

Сразу после этого бразильцы выпустили пятого полевого игрока и ответили в течение минуты.

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Со счетом 4:4 команды завершили основное время поединка.

В середине первого дополнительного времени бразильцы впервые выходят вперед.

На первых секундах второго экстра-тайма после ошибки украинского вратаря Сухова бразильцы снова забивают – 6:4.

Напомним: 23 июля в полуфинале Украина обыграла Португалию - 2:2 (пенальти 1:3).

До этого Украина проигрывала Бразилии в групповом этапе – 3:6.