Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Гуляєв

Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв героїчно загинув, захищаючи Україну на півдні країни.

Джерело: "Думська", п’ятий президент Петро Порошенко у Telegram

Деталі: Зазначається, що під керівництвом Гуляєва бійці бригади відбивали спроби висадки морських десантів на Одещині та Миколаївщині, зупинили наступ ворога на Миколаїв, тіснили загарбників та звільняли населені пункти на Херсонщині.

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Порошенко звернувся до міськради Одеси, аби підтримали ініціативу "ЄС" про перейменування однієї з вулиць на честь полковника.

Довідково: Гуляєв воював на передовій із 2014 року. На посаду командира одеської 28-ї бригади його призначили у вересні 2021 року.