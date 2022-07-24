Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Гуляєв

Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв героїчно загинув, захищаючи Україну на півдні країни.

Джерело: "Думська", п’ятий президент Петро Порошенко у Telegram

Деталі: Зазначається, що під керівництвом Гуляєва бійці бригади відбивали спроби висадки морських десантів на Одещині та Миколаївщині, зупинили наступ ворога на Миколаїв, тіснили загарбників та звільняли населені пункти на Херсонщині.

Порошенко звернувся до міськради Одеси, аби підтримали ініціативу "ЄС" про перейменування однієї з вулиць на честь полковника.

Довідково: Гуляєв воював на передовій із 2014 року. На посаду командира одеської 28-ї бригади його призначили у вересні 2021 року.