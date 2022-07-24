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Погиб командир 28-й ОМБр полковник Гуляев

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 23:09
Погиб командир 28-й ОМБр полковник Гуляев

Командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев героически погиб, защищая Украину на юге страны.

Источник: "Думская", пятый президент Петр Порошенко в Telegram

Детали: Отмечается, что под руководством Гуляева бойцы бригады отбивали попытки высадки морских десантов в Одесской и Николаевской областях, остановили наступление врага на Николаев, теснили захватчиков и освобождали населенные пункты в Херсонской области.

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Порошенко обратился в горсовет Одессы, чтобы поддержали инициативу "ЕС" о переименовании одной из улиц в честь полковника.

Справка: Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021 года.

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Темы: войнаОдесса
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