Сумщина: росіяни обстрілювали три громади, обійшлося без жертв
Неділя, 24 липня 2022, 23:22
У неділю зафіксовано понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах Сумщини.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Близько 11.00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.
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Близько 17.00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 "приходів".
Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 "приходів".
"На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань", - повідомив голова ОВА.
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