Сумщина: росіяни обстрілювали три громади, обійшлося без жертв

У неділю зафіксовано понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах Сумщини.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Близько 11.00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.

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Близько 17.00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 "приходів".

Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 "приходів".

"На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань", - повідомив голова ОВА.