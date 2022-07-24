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Сумщина: россияне обстреливали три общины, обошлось без жертв

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 23:22
Дмитрий Живицкий, фото с Facebook

В воскресенье зафиксировано более 30 прилетов по Хотинской, Буринской и Белопольской общинам Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Около 11.00 происходил артиллерийский обстрел с территории РФ Хотинской общины, зафиксировано 10 прилетов.

Около 17.00 врагом совершен обстрел из ствольной артиллерии Буринской общины: 14 "приходов".

Также россияне били из минометов по Белопольской общине – 9 "приходов".

"К счастью, во всех случаях без потерь и разрушений", - сообщил глава ОВА.

Темы: Сумская областьвойна
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