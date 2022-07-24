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Опалювального сезону в Слов’янську не буде – мер

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 23:54
Опалювального сезону в Слов’янську не буде – мер
слов'янськ після обстрілу, фото з фейсбуку ляха

Голова міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях вважає, що через війну розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.

Джерело: Лях, якого цитують "Новини Донбасу"

Пряма мова Ляха: "Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне.

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Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде".

Деталі: Він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, оскільки все одно буде спроба захопити місто з боку російських військ.

За словами Ляха, у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч діти.

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Теми: Слов'янськДонецька областьвійна
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