Отопительного сезона в Славянске не будет – мэр

Глава городской военной администрации Славянская Вадим Лях считает, что из-за войны начать отопительный сезон с наступлением холодов не удастся.

Источник: Лях, которого цитируют "Новости Донбасса"

Прямая речь Ляха: "Мы же понимаем, если минусовая температура будет, бак [с водой] замерзнет. Цистерна, которую мы погоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру — это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет.

Здесь нужно серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет".

Детали: Он подчеркнул, что жителям Славянска нужно эвакуироваться, поскольку все равно будет попытка захватить город со стороны российских войск.

По словам Ляха, в Славянске остается около 22 тысяч человек, из которых около 3-4 тысяч детей.