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Human Rights Watch оприлюднила звіт про злочини РФ на півдні України

Понеділок, 25 липня 2022, 05:20
ФОТО: GETTY

Правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини РФ на півдні - катування, нелюдське поводження, довільні затримання і незаконні  позбавлення  волі цивільних.

Джерело: звіт Human Rights Watch, старший дослідник Human Rights Watch щодо України Юлія Горбунова, яку цитує New York Times

Пряма мова Горбунової: "Російські сили перетворили окуповані райони півдня України на вир страху і дикого беззаконня… Катування, нелюдське поводження, а також довільні затримання і незаконне позбавлення волі цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів, які ми задокументували".

Деталі: Зазначається, звірства, скоєні російськими військами на Київщині,  вже викликали шок в усьому світі, та цей звіт Human Rights Watch проливає світло на  події на  півдні, де російські окупаційні сили жорстко контролюють доступ до інформації.

Human Rights Watch поговорила з 71 людиною у Херсонській та Запорізькій областях, які розповіли про 42 випадки, коли російські сили утримували людей без зв'язку із зовнішнім світом або коли люди зникали після затримання. Опитані люди розповідали, що їх катували або вони були свідками тортур у вигляді   побиття і, в деяких випадках, ударів струмом. Зазначається, що травми включали серйозні опіки; порізи; струс мозку; зламані зуби; зламані кістки, включаючи ребра, і пошкоджені кровоносні судини.

У звіті Human Rights Watch   задокументовано тортури трьох тероборонців, які утримувалися як військовополонені, і зазначається, що двоє з них загинули.

Женевські конвенції забороняють тортури і нелюдське поводження.

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