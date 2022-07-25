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Human Rights Watch обнародовала отчет о преступлениях РФ на юге Украины

Понедельник, 25 июля 2022, 05:20
Human Rights Watch обнародовала отчет о преступлениях РФ на юге Украины
ФОТО: GETTY

Правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала преступления РФ на юге - пытки, бесчеловечное обращение, произвольные задержания и незаконные лишения свободы гражданских.

Источник: отчет Human Rights Watch, старший исследователь Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова, которую цитирует New York Times

Прямая речь Горбуновой: "Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в водоворот страха и дикого беззакония… Пытки, бесчеловечное обращение, а также произвольные задержания и незаконное лишение свободы гражданских лиц входят в очевидные военные преступления, которые мы задокументировали".

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Детали: Отмечается, зверства, совершенные российскими войсками в Киевской области, уже вызвали шок во всем мире, и этот отчет Human Rights Watch проливает свет на события на юге, где российские оккупационные силы жестко контролируют доступ к информации.

Human Rights Watch поговорила с 71 человеком в Херсонской и Запорожской областях, которые рассказали о 42 случаях, когда российские силы удерживали людей без связи с внешним миром или когда люди исчезали после задержания. Опрошенные люди рассказывали, что их пытали или они были свидетелями пыток в виде избиения и, в некоторых случаях, ударов током. Указывается, что травмы включали серьезные ожоги; порезы; сотрясение мозга; сломанные зубы; сломанные кости, включая ребра, и поврежденные  кровеносные сосуды.

В отчете Human Rights Watch задокументированы пытки трех терроборонцев, которые удерживались как военнопленные, и отмечается, что двое из них погибли.

ВИДЕО ДНЯ

Женевские конвенции запрещают пытки и бесчеловечное поведение.

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