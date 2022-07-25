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Росіяни атакували Дніпропетровську область усю ніч, працювала ППО

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 07:18
Росіяни атакували Дніпропетровську область усю ніч, працювала ППО
Пожежа після обстрілу, Дніпропетровська область, фото від Валентина Резніченка

У ніч на 25 липня російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровської області: Нікопольський, Дніпровський та Криворізький – пошкодили приватні будинки, газовід, ангари сільгосппідприємства. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко і голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Резніченка: "Російські війська всю ніч атакували область. Ударили по трьох районах: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому".

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Деталі: Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський – скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав. 

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.

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Вілкул також повідомив, що "вночі успішно працювала ППО".

За його словами, у Нікопольському районі, серед іншого, було перебито 2 газоводи – один низького тиску, один високого тиску, – вони були оперативно перекриті.

Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігвійна
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