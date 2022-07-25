Россияне атаковали Днепропетровскую область всю ночь, работала ПВО

Пожар после обстрела, Днепропетровская область, фото от Валентина Резниченко

В ночь на 25 июля российские войска обстреливали три района Днепропетровской области: Никопольский, Днепровский и Криворожский – повредили частные дома, газопровод, ангары сельхозпредприятия.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Резниченко: "Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам: Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому".

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Детали: Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газопровод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар пожарные погасили. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений.

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Вилкул также сообщил, что "ночью успешно работала ПВО".

По его словам, в Никопольском районе, среди прочего, были перебиты 2 газопровода – один низкого давления, один высокого давления – они были оперативно перекрыты.