Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Днепропетровскую область всю ночь, работала ПВО

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 07:18
Россияне атаковали Днепропетровскую область всю ночь, работала ПВО
Пожар после обстрела, Днепропетровская область, фото от Валентина Резниченко

В ночь на 25 июля российские войска обстреливали три района Днепропетровской области: Никопольский, Днепровский и Криворожский – повредили частные дома, газопровод, ангары сельхозпредприятия.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Резниченко: "Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам: Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому".

Реклама:

Детали: Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газопровод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар пожарные погасили. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

Вилкул также сообщил, что "ночью успешно работала ПВО".

По его словам, в Никопольском районе, среди прочего, были перебиты 2 газопровода – один низкого давления, один высокого давления – они были оперативно перекрыты.

Темы: Днепропетровская областьКривой Рогвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Днепропетровская область
На Днепропетровщине застрелили мужчину: полиция проводит спецоперацию
Снаряд вражеского "Урагана" уничтожил дом на Днепропетровщине – ОВА
Оккупанты более 1300 раз ударили по линии соприкосновения в Донецкой области: есть погибший и раненые − ОВА
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: