Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, з-під завалів витягли 3 людей

У Харківській області російській війська цієї ночі обстріляли Чугуїв, із-під завалів врятували трьох людей.

Джерело: голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов вранці 25 липня

Деталі: У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.

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Окупанти вдарили вночі по цивільних об’єктах Чугуєва: школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає.

Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці.

Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

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У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу.

Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

У с. Кулиничі Харківського району напередодні загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.