Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, з-під завалів витягли 3 людей

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 09:11

У Харківській області російській війська цієї ночі обстріляли Чугуїв, із-під завалів врятували трьох людей.

Джерело: голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов вранці 25 липня

Деталі: У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував. 

Реклама:

Окупанти вдарили вночі по цивільних об’єктах Чугуєва: школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. 

Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці. 

Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га. 

ВІДЕО ДНЯ

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. 

Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі. 

У с. Кулиничі Харківського району напередодні загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: