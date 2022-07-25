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Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, з-під завалів витягли 3 людей

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 09:11

У Харківській області російській війська цієї ночі обстріляли Чугуїв, із-під завалів врятували трьох людей.

Джерело: голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов вранці 25 липня

Деталі: У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував. 

Окупанти вдарили вночі по цивільних об’єктах Чугуєва: школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. 

Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці. 

Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га. 

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. 

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Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі. 

У с. Кулиничі Харківського району напередодні загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

Теми: Харківська областьвійна
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