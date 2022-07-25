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Оккупанты обстреляли школу и дом культуры в Чугуеве, из-под завалов вытащили 3 человека

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 09:11

В Харьковской области российские войска этой ночью обстреляли Чугуев, из-под завалов спасли трех человек.

Источник: глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов утром 25 июля

Детали: В Харькове Штаб обороны города обстрелов не зафиксировал.

Оккупанты ударили ночью по гражданским объектам Чугуева: школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, они оказались под завалами. 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет.

Все профильные службы продолжают работать на месте.

В течение суток в с. Коробочкино и пгт Печенеги несколько раз обстреливали жилые сектора. В районе вне населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей, площадью 1 га.

В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар.

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Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе.

В с. Кулиничи Харьковского района накануне погиб 39-летний тракторист, наехавший на взрывной предмет.

Темы: Харьковская областьвойна
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