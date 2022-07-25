На Херсонщині ЗСУ взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури – ОВА

У Миколаєві цієї ночі пролунала серія вибухів, а в Херсонській області Збройні сили України взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури.

Джерело: дані голів обласних військових адміністрації щодо ситуації в регіонах станом на 08:00 понеділка 25 липня

Деталі: Херсонщина: ЗСУ взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури. Не дали просунутися окупантам у селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське).

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Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів, тривають бойові дії.

"Незважаючи на великий тиск, погрози та збільшення блок-постів, жителі області всі 5 місяців війни демонструють свою патріотичну позицію", – повідомляють в обладміністрації.

Миколаївщина: в неділю ввечері після ворожих обстрілів в одному з районів міста Миколаїв сталася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

Ввечері були ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вночі – обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією зазнала поранень 7-річна дитина. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади. Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо руйнувань та наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: ворог ударив по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. У Нікопольському з РСЗВ обстріляли дві громади – Марганецьку та Мирівську.

У Мирівській пошкоджені 6 приватних будинків і газовід. Постраждала 10-річна дівчинка. Від госпіталізації батьки відмовились. У Дніпровський район прилетіли дві ракети. Влучили по сільгосппідприємству. Сталася пожежа. Її уже загасили. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: за добу – понад 30 "прильотів" по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах. Без втрат та руйнувань.

Вночі був обстріл із "Градів" Краснопільської громади. Попередньо – жертв та руйнувань немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина: вночі окупанти обстріляли Чугуїв, вдарили по приміщенню будинку культури. На місці працюють відповідні служби. Із 7 людей, які опинилися під завалами, трьох звільнили, ушкоджень немає. Рятувальна операція триває.

Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Горіли відкриті території, складські приміщення, господарчі споруди. У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства.

У с.Кулиничі Харківського району одна людина загинула – тракторист наїхав на міну.

Луганська область: за останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли.

Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ. Інформація щодо наслідків та втрат по області наразі з’ясовується.

Донецька область: обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни гатять у Бахмутському районі. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат, відомо про одного пораненого.

Вночі у Світлодарській громаді ворог стріляв по околицях тамтешніх сіл. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше одна людина. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.

Близько півночі – черговий ракетний удар по Авдіївці, росіяни також обстріляли місто з артилерії.

Також під російськими обстрілами Краматорськ і Костянтинівка.

Обсяги руйнувань встановлюються. Інформації щодо постраждалих не надходило.