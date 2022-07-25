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В Херсонской области ВСУ взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры – ОВА

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 09:31

В Николаеве этой ночью раздалась серия взрывов, а в Херсонской области Вооруженные силы Украины взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.

Источник: данные глав областных военных администрации о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 понедельника 25 июля

Детали: Херсонщина: ВСУ взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры. Не дали продвинуться оккупантам в селах Калиновской общины (Сухой Пруд, Андреевка) и Великоалександровской общины (Давыдов Брод, Белогорка, Брускинское). 

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Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов, продолжаются боевые действия.

"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все 5 месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", – сообщают в обладминистрации.

Николаевская область: в воскресенье вечером после вражеских обстрелов в одном из районов Николаева произошел пожар на открытой территории. Пострадавших нет.

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Ночью в Николаеве раздалась серия взрывов. Пока известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел. Подробная информация уточняется.

Вечером были враждебные обстрелы поселка Заселье Первомайской общины, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Ночью – обстрел с. Мешково-Погорелово Мешково-Погореловской общины. По предварительной информации, получил ранения 7-летний ребенок. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар двухэтажного жилого дома.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Широковской общины. Также оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины. Информация о разрушениях и последствиях уточняется.

Днепропетровская область: враг ударил по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. В Никопольском из РСЗО обстреляли две общины – Марганецкую и Мировскую.

В Мировской повреждены 6 частных домов и газопровод. Пострадала 10-летняя девочка. От госпитализации родители отказались. 

В Днепровский район прилетели две ракеты. Попали по сельхозпредприятию. Произошел пожар. Его уже потушили. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. Без жертв и разрушений.

Сумская область: за сутки – более 30 "прилетов" по Хотинской, Буринской и Белопольской общин. Без потерь и разрушений.

Ночью был обстрел из Градов Краснопольской общины. Предварительно – жертв и разрушений нет. Подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковская область: ночью оккупанты обстреляли Чугуев, ударили по помещению дома культуры. На месте работают соответствующие службы. Из 7 человек, оказавшихся под завалами, троих освободили, повреждений нет. Спасательная операция продолжается.

В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы. Горели открытые территории, складские помещения, хозяйственные постройки. В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства.

В с.Кулиничи Харьковского района один человек погиб: тракторист наехал на мину.

Луганская область: за последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела.

Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление. Информация о последствиях и потерях по области выясняется.

Донецкая область: обстрелы по всей линии фронта продолжаются. Наиболее активно россияне бьют в Бахмутском районе. Ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут – без пострадавших, но повреждено по меньшей мере 5 домов. Под утро враг обстрелял город из пушек, известно об одном раненом.

Ночью в Светлодарской общине враг стрелял по окрестностям сел. Данные о последствиях уточняются.

В Соледаре в результате ночных и утренних обстрелов погиб по меньшей мере один человек. Также под постоянным огнем окрестности сел Яковловка и Бахмутское – там без жертв.

Около полуночи – очередной ракетный удар по Авдеевке, россияне также обстреляли город из артиллерии.

Также под российскими обстрелами Краматорск и Константиновка.

Объемы разрушений устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Темы: Херсонская областьНиколаевская областьСумская областьвойна
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