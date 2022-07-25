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Штайнмаєр: Путін веде війну не лише проти України, а й проти єдності Європи

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 10:10
Штайнмаєр: Путін веде війну не лише проти України, а й проти єдності Європи
Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото Getty Images

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що перед лицем загарбницької війни Росії проти України Європа повинна зберігати єдину позицію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Війна, яку президент Росії Владімір Путін веде проти України, також є "війною проти єдності Європи", сказав Штайнмаєр.

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"Ми не повинні дозволити, щоб нас розділили, ми не повинні дозволити, щоб велика робота об’єднаної Європи (...) була зруйнована" - наголосив він.

Йдеться "не тільки про територію України", сказав Штайнмаєр. "Йдеться про спільність наших цінностей і нашої системи миру в подвійному сенсі" - пояснив він. Захист цих цінностей і відстоювання їх також означає готовність "прийняти серйозні незручності", підкреслив федеральний президент.

"Чи готові ми до цього? Ми всі стикаємося з цим питанням – сьогодні та в найближчі дні, тижні та місяці" - зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем’єр-міінстр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що ЄС має зберігати терпіння і не втомлюватися від застосування санкцій.

Теми: НімеччинаРосіявійнаПутін
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