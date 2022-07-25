Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Штайнмаєр: Путін веде війну не лише проти України, а й проти єдності Європи

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 10:10
Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото Getty Images

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що перед лицем загарбницької війни Росії проти України Європа повинна зберігати єдину позицію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Війна, яку президент Росії Владімір Путін веде проти України, також є "війною проти єдності Європи", сказав Штайнмаєр.

"Ми не повинні дозволити, щоб нас розділили, ми не повинні дозволити, щоб велика робота об’єднаної Європи (...) була зруйнована" - наголосив він.

Йдеться "не тільки про територію України", сказав Штайнмаєр. "Йдеться про спільність наших цінностей і нашої системи миру в подвійному сенсі" - пояснив він. Захист цих цінностей і відстоювання їх також означає готовність "прийняти серйозні незручності", підкреслив федеральний президент.

"Чи готові ми до цього? Ми всі стикаємося з цим питанням – сьогодні та в найближчі дні, тижні та місяці" - зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міінстр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що ЄС має зберігати терпіння і не втомлюватися від застосування санкцій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаРосіявійнаПутін
Головне сьогодні

Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ

оновленоСтало відомо, коли пройде другий саміт "Кримської платформи"

Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але контроль безпеки – за партнерами

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Біля Вуглегірської ТЕС ворог має частковий успіх, на інших напрямках несе втрати – зведення

Подоляк розповів, чому Зеленський звільнив Демченка з РНБО

Усі новини...
Німеччина
В Мюнхені вандали сплюндрували могилу Бандери
ЛГБТ-прайд у Берліні зібрав 150 тисяч людей
Німецькі ЗМІ дізналися можливу кандидатуру нового посла України
Останні новини
23:06
Єврокомісія попереджає, що взимку на країни ЄС чекає нова хвиля коронавірусу
22:51
"Сумую за можливістю вибору". Як живе Мелітополь в окупації
22:48
Газовий шантаж: ціни на газ в Європі стрибнули до 1900 доларів через ПП-1
22:37
Ердоган про обстріл Росією порту Одеси: "Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось"
22:16
Виплати за держоблігаціями вже на 30 мільярдів перевищують запозичення – НБУ
22:07
Зеленський закликав ЄС бити у відповідь на шантаж і терор Росії
22:00
Перші британські ЗРК Stormer – уже в Україні
21:39
Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ
21:12
Держава виділила перші 400 грантів для бізнесу в рамках "єРоботи"
20:57
США дарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від Covid-19
Усі новини...