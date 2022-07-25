Штайнмайер: Путин ведет войну не только против Украины, но и против единства Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что перед лицом захватнической войны России против Украины Европа должна сохранять единую позицию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Война, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины, также "война против единства Европы", сказал Штайнмайер.

"Мы не должны позволить, чтобы нас разделили, мы не должны позволить, чтобы большая работа объединенной Европы (...) была разрушена", - подчеркнул он.

Речь идет "не только о территории Украины", сказал Штайнмайер. "Речь идет об общности наших ценностей и нашей системе мира в двойном смысле" - объяснил он. Защита этих ценностей и отстаивание их тоже означает готовность "принять серьезные неудобства", подчеркнул федеральный президент.

"Готовы ли мы к этому? Мы все сталкиваемся с этим вопросом – сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ЕС должен сохранять терпение и не уставать от применения санкций.