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На Херсонщині окупанти відродили "Беркут" і катують людей - СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 10:30

Правоохоронці викрили колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами псевдоутворення "головне управління "мвд" на Херсонщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За словами Дехтяренка, Служба безпеки України посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті.

Повідомляється, що псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут", зазначив Дехтяренко.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

 

Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд".

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Для пошуку "кандидатів" використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру в колабораційній діяльності 26 представникам "обласного управління мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини.

14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":

  • Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;
  • Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;
  • Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";
  • Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;
  • Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
  • Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
  • Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;
  • Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
  • Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
  • Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.
 
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Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Теми: СБУХерсонська областьвійнаОфіс генпрокурора
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