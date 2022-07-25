На Херсонщині окупанти відродили "Беркут" і катують людей - СБУ

Правоохоронці викрили колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами псевдоутворення "головне управління "мвд" на Херсонщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За словами Дехтяренка, Служба безпеки України посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті.

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Повідомляється, що псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут", зазначив Дехтяренко.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

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Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд".

Для пошуку "кандидатів" використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру в колабораційній діяльності 26 представникам "обласного управління мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини.

14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";

Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

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Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.