В Херсонской области оккупанты возродили "Беркут" и пытают людей - СБУ

Правоохранители разоблачили коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами псевдообразование "главное управление "МВД" в Херсонской области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По словам Дехтяренко, Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные мероприятия на южном фронте.

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Сообщается, что псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут", отметил Дехтяренко.

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.

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Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД".

Для поиска "кандидатов" используются личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины.

14 из них – бывшие работники Национальной полиции.

Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":

Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;

Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;

Гаркуша Г.А. – командир батальона "Беркут";

Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;

Стусенко Е.Г. – заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;

Малиновский Р.А. – заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

Горелов К.В. – начальник Центра общественных связей;

Великосельский Е.В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

Шершень М.В. – начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;

Одинец С.С. – заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.

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В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.