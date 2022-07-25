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В Херсонской области оккупанты возродили "Беркут" и пытают людей - СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 10:30
В Херсонской области оккупанты возродили Беркут и пытают людей - СБУ

Правоохранители разоблачили коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами псевдообразование "главное управление "МВД" в Херсонской области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По словам Дехтяренко, Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные мероприятия на южном фронте.

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Сообщается, что псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут", отметил Дехтяренко.

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.

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Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД".

Для поиска "кандидатов" используются личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины.

14 из них – бывшие работники Национальной полиции.

Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":

  • Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;
  • Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;
  • Гаркуша Г.А. – командир батальона "Беркут";
  • Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;
  • Стусенко Е.Г. – заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;
  • Малиновский Р.А. – заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
  • Горелов К.В. – начальник Центра общественных связей;
  • Великосельский Е.В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
  • Шершень М.В. – начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;
  • Одинец С.С. – заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.
 
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В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

Темы: СБУХерсонская областьвойнаОфис генпрокурора
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