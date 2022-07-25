В Херсонской области оккупанты возродили "Беркут" и пытают людей - СБУ
Правоохранители разоблачили коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами псевдообразование "главное управление "МВД" в Херсонской области.
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба Офиса генпрокурора
Детали: По словам Дехтяренко, Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные мероприятия на южном фронте.
Сообщается, что псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.
Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут", отметил Дехтяренко.
К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.
Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД".
Для поиска "кандидатов" используются личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.
По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины.
14 из них – бывшие работники Национальной полиции.
Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":
- Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;
- Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;
- Гаркуша Г.А. – командир батальона "Беркут";
- Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;
- Стусенко Е.Г. – заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;
- Малиновский Р.А. – заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
- Горелов К.В. – начальник Центра общественных связей;
- Великосельский Е.В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- Шершень М.В. – начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;
- Одинец С.С. – заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.