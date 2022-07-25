Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсонской области оккупанты возродили "Беркут" и пытают людей - СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 10:30

Правоохранители разоблачили коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами псевдообразование "главное управление "МВД" в Херсонской области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По словам Дехтяренко, Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные мероприятия на южном фронте.

Сообщается, что псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут", отметил Дехтяренко.

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.

 

Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД".

ВИДЕО ДНЯ

Для поиска "кандидатов" используются личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины.

14 из них – бывшие работники Национальной полиции.

Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":

  • Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;
  • Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;
  • Гаркуша Г.А. – командир батальона "Беркут";
  • Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;
  • Стусенко Е.Г. – заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;
  • Малиновский Р.А. – заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
  • Горелов К.В. – начальник Центра общественных связей;
  • Великосельский Е.В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
  • Шершень М.В. – начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;
  • Одинец С.С. – заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.
 
Для увеличения – нажмите на изображение

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

Темы: СБУХерсонская областьвойнаОфис генпрокурора
Главное сегодня

Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"

Зеленский добавил работы Буданову и "обновил" СБУ

обновленоСтало известно, когда пройдет второй саммит "Крымской платформы"

Зеленский: Украина начинает экспорт зерна, но контроль безопасности – за партнерами

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Возле Углегорской ТЭС враг имеет частичный успех, на других направлениях несет потери – сводка

Все новости...
СБУ
СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов, которые на нем смотрели кино
Бывший начальник СБУ в Крыму и заместитель секретаря СНБО способствовали вторжению РФ
Суд арестовал активы Медведчука, которыми управляли из России – СБУ
Последние новости
23:33
В ОБСЕ напомнили, что боевики на Донбассе до сих пор держат в плену членов миссии
23:11
обновленоПочти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
23:06
Еврокомиссия предупреждает, что зимой страны ЕС ждет новая волна коронавируса
22:51
"Скучаю по возможности выбора". Как живет Мелитополь в оккупации
22:48
Газовый шантаж: цены на газ в Европе подскочили до 1900 долларов из-за ПП-1
22:37
Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"
22:16
Выплаты по гособлигациям уже на 30 миллиардов превышают заимствования – НБУ
22:07
Зеленский призвал ЕС бить в ответ на шантаж и террор России
22:00
Первые британские ЗРК Stormer – уже в Украине
21:39
Зеленский добавил работы Буданову и "обновил" СБУ
Все новости...